Çukur'un yeni bölümünde gerçeklerin ortaya çıkmasına ramak kaldı

Çukur 14. yeni bölümünde enteresan olaylar izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Vartolu ile Yamaç arasındaki kan bağının ortaya çıkması için artık çok az bir zaman kalırken, Çukur yeni bölüm fragmanında dudaklardan dökülen isimler merak konusu oldu. İşte, diziyi yakından takip edenlerin merakla araştırdığı o sahneler

Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalamaz! Çukur’da büyük yüzleşmelerin yaşanacağı heyecan dolu bir dönem başlıyor. Çukur’da hayat artık kimse için eskisi gibi olmayacaktır. Yamaç, Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğini öğrenir. Hayatını tepetaklak edecek bu büyük gelişme karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken; geçmişin günahları Çukur’da taş üstünde taş bırakmayacaktır.

Yamaç’ın sorularıyla köşeye sıkıştırdığı Paşa’nın, kafasına silah dayadığı anlarda adrenalin doruğa çıkıyor. İdris, Sultan’ın ne gizlediğini öğrenmeye çalışırken Yamaç, Kasım’a Salih’i soruyor. Kasım’ın “Babanın oğlu” cevabıyla bir kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç tüm parçaları birleştirerek büyük gerçeğe ulaşacak mı?