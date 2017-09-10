Çukurova'da pamuk eski günlerine dönüyor

Kentte 2011'den 2016'ya kadar kentte ekim alanı ve üretimi yarı yarıya düşen pamuk, tekrar bölge çiftçisinin gözdesi haline getirilmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda kilogramına 80 kuruş verilen destek sayesinde katma değeri yüksek olan pamuğun ekim alanı, Adana'da geçen yıla göre yüzde 20 civarında artış göstererek 330 bin dekara yükseldi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, pamuğun ekim alanının 2011'den geçen yıla kadar yüzde 52 civarında daralma gösterdiğini söyledi.

Buna bağlı olarak üretimde de yüzde 51 civarında azalma yaşandığını belirten Doğan, 2011'de 308 bin 560 ton hasat edilen pamuğun 2016 yılında 151 bin 880 tona düştüğünü vurguladı.

Doğan, son desteğin ardından Çukurova bölgesinde pamuk ekim alanının geçen yıla oranla yüzde 20 arttığını işaret ederek, "Adana’da 2016 yılında 273 bin 458 dekara pamuk ekimi yapıldı. Pamuğun kilogram fiyatına 80 kuruş verilen destekle bu yıl pamuk ekimi Adana’da yüzde 20 arttı. Destek devam ederse inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda pamuk ekimi daha fazla olacaktır. Bu destek geç açıklandığı için üreticilerimiz biraz tedirgin oldu. Destek biraz daha erken açıklansaydı beyaz altın pamuk Adana’da bu yıl yüzde 30 ile 35 arasında artış gösterecekti." diye konuştu.

"PAMUK TOPLAMA MAKİNELERİNE DESTEK BEKLİYORUZ"

Adana için pamuğun önemini anlatan Doğan, "Adana’nın ürünü pamuktur. Pamuk şu an tekrar geri döndü. Çiftçilerimiz bu yıl pamuktan memnun. Çünkü fiyatları iyi. Beyaz altın pamuğa rağbet gittikçe artmakta. Verilen destek çiftçimizi tatmin etmekte. Bu yıl dekar başına 500-600 kilogram verim bekleniyor." dedi.

Ekim alanında yaşanan artıştan dolayı çiftçilerin pamuk toplama makinesi bulmakta zorlanacağını ifade eden Doğan, "Üreticilerimiz pamuk toplama makinelerini bulmakta biraz zorlanacak. Bu hasat makineleri çok pahalı olması nedeniyle çiftçilerimizin alım gücü yok. Hükümetimizden pamuk toplama makinelerine diğer tarım aletlerinde olduğu gibi destek verilmesini bekliyoruz. Pamuk toplama makinesiyle günde 80 ile 100 dönüm arasında ürün hasadı yapılmakta. Bu da tabii çiftçinin işini kolaylaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.



