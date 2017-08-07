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Çukurova'da mısır hasadı başladı

AA
07 Ağustos 2017 - 11:35Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:36

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da mısır hasadı başladı.

Kadirli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatin Rüştü Özeser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgelerinde geçen yıla oranla bu yıl mısır ekiminin daha fazla olduğunu söyledi.

Havaların güneşli gitmesiyle mısırda birinci ürün hasadının başladığını ifade eden Özeser, "Çiftçilerimiz, 6 aylık emeğinin karşılığını almaya başladı. Kadirli ve çevresinde geçen yıl 170 bin dekar olan mısır ekimi bu yıl 180 bin dekara ulaştı. Mısır hasadının başlamasıyla bölgede ekonomik canlanma yaşanacak.

Hasadın başında üreticiler, bin 200 ile bin 400 kilogram arasında verim alıyor." diye konuştu. Mısır üreticilerinden Timur Şan da iklimsel etkiler nedeniyle geçen yıla oranla verimde azalma beklendiğini belirterek, "Sarı altın mısırımızın hasadı başladı. İnşallah devletimiz iyi fiyat açıklar, Toprak Mahsülleri Ofisi de uygun fiyatla alırsa çok güzel olacak. Beklentimiz bu yönde." dedi. 

Çiftçi Murat Dörtgöz ise güzel bir hasat dönemi beklediklerini belirterek, alım fiyatlarının da iyi olmasını umut ettiklerini belirtti.

Etiketler: Mısır , hasat , Tarım
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