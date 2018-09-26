Pozantı’da kadınlara yönelik şekerden çiçek yapma





Pozantı Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar, şekerden çeşitli çiçek figürleri yapmayı ve bu yapılan çiçek figüründen pasta süslemeyi öğrendi. Etkinlik sonunda Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, şekerden çiçek yapma sanatçısı Melike Demirtağ’a fincan takımı hediye etti. Eitim sonunda sanatçı Demirtağ kadınlara, yapılan sanatın inceliklerini anlattı. Demirtağ, yaptığı sanattan çok para kazandığını belirterek, bu farkındalığa tüm kadınların olumlu bakmasını istedi. Etkinlik sonunda sanatçı Melike Demirtağ, yaptığı şekerden çiçeklerle süslediği teraryumu Başkan Mustafa Çay'a hediye etti.





