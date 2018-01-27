Çukur'da işler karıştı.. Karakterlerin geçmişini karıştıranlara, Çukur'da kim aslında kimdir?

Çukur dizisinin son bölümlerinde karakterlerin kim olduğu ve geçmişlerinde yaşadıkları merak konusu olmaya başladı. Çukur'da son bölümler Yamaç, İdris ve Vartolu arasında geçecek olaylarla döneceğe benziyor. Yayınlanan 14. bölüm fragmanlarında da bir çok gerçeğin gün yüzüne çıktığı açıkça görülüyor. İşte Çukur karakterlerinin en güncel durumu ve bilgileri

Yamaç Koçavalı (Aras Bulut İyemli)

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

YAMAÇ KOÇOVALI

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder. Babası İdris Koçavalı ile ilgili gerçekleri aydınlatmakta olan Yamaç Koçavalı yeni bölüm fragmanlarından anlaşıldığı üzere Vartolu'nun kardeşi olduğunu anlamaya başlar. Parçaları bir araya getiren Yamaç, Vartolu'nun kardeşi olduğu gerçeğini öğrenmiş olma ihtimali yüksek.

Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil)

1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

VARTOLU SADETTİN

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır. Çukur'un son bölümlerinde ise babası İdris'ten intikamını almak için eline büyük bir koz geçmiş fakat bunu kozu değerlendiremeyerek Çukur'daki çoğu yerin tapusu elinde olmasına rağmen sadece çocukluğunda yaşadığı evi almıştır.

Tüm bunlar yaşanırken, çocukluğunun geçtiği eve giden ve evi yerle bir eden Vartolu bu anlarda Yamaç'ın gelmesiyle şok olur. Yamaç Koçavalı, Vartolu'nun çocukluğunun Çukur'da geçtiğini ve o evde bir geçmişi olduğunu anlamış fakat henüz kardeşi olduğu gerçeğini öğrenmemiştir.

İDRİS KOÇAVALI (Ercan Kesal)

1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi “Çukur”da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

İDRİS KOÇAVALI

Çukur dizisinin başrol karakterlerinden olan İdris Koçavalı, Koçavalı Ailesinin reisi ve Çukur'ın babası olarak nam salmıştır. Son bölümlerin sıcak sahnelerinde İdris Koçavalı sıkça Vartolu ile karşı karşıya gelmekte ve onun kim olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken İdris bir de hapiste olduğu yıllarda onun ardından bir çocuğu olduğu öğrenir. Fakat doğan çocuğun bir şekilde öldüğü bilgisini alsa da buna pek ihtimal vermez. Bunun sebebi hapiste yatmakta olan Mihriban'ın katilidir.. Fakat yayınlanan son fragmanda Yamaç, Mihriban ismini almıştır. Bu bilgi ile birlikte parçalar yavaş yavaş oturmaktadır.