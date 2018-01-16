Çukurda biten hayatlar

Yusuf ve Ali yaşıtlarının hayatlarından çok uzak hurdalığı oyun alanı bilmiş, okul yolu görmemişti. Bir de 1.5 yaşında kız kardeşleri vardı. Baba, ev kiralamıştı ve o gün taşınacaklardı. Kirasını bile ödemişlerdi. Yusuf ve Ali annelerinden en son kola istediler o gün...

Anne Fatma Tenciroğlu oğullarını kıramadı, yolun karşısına geçip bakkaldan kola aldılar. 1.5 yaşındaki küçük kardeş Sıla hastaydı. Baba Teyfik sabah Fatma’ya, “Gidip hurda toplayayım. Kıza doktor parası çıkar” dedi. Anne ile çocuklar hurda ve çamur deryası arasında kaybolmuş çadırda kaldı. Fatma Tenciroğlu bir yandan kızına bakıyor bir yandan da çamaşırları yıkıyordu. Kardeşinin küçük oğlu koşarak geldi. Ali ve Yusuf’un çukura düştüğünü söyledi. Kim var kim yok evin aşağı tarafında bulunan şantiye alanına koştu. 7 yaşındaki Yusuf ve 5 yaşındaki Ali su dolu çukura düşmüştü. Dibi balçık çukurdan anne de teyze de çıkaramadı onları. Çevreden yetişenler bir yandan suyu boşalttırıyor, bir yandan da Yusuf ve Ali’yi çamurun içinde arıyordu. Sonunda çıkardılar. Dibe saplanıp kalan Yusuf ve Ali en yakındaki hastaneye götürüldü ama çok geçti, çocuklar kurtarılamadı.

Cenazeler Adli Tıp önünde akrabalarla bekleyen ailenin büyük teyzesine teslim edilip dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş’a yola çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uğraş İnşaat şirketinin 2 yetkilisi, 2 çalışanı, kepçe operatörü ve bekçiyle birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkarılan Ç.A, S.K., Z.D., M.K., M.B. ve F.G. “Taksirle ölüme sebebiyet vermek”suçundan tutuklandı.