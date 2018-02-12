Çukur yeni bölüm fragmanında iki kardeş karşı karşıya geliyor! Büyük savaş başladı

Çukur dizisinin son bölümünde Yamaç eksik kalan parçaları tamamlamış ve Vartolu'nun aslında kim olduğunu öğrenmişti. Yaşanan olayların ardından daha fazla dayanamayan Yamaç, sinir krizi geçirmiş ve olanları kabul edememişti. Şimdi İdris'in verdiği emir ile Vartolu tek hedef haline geldi. Vartolu ya Çukur'dan gidecek ya da ölecek..

Vartolu’nun herkese meydan okuduğu tanıtımda Yamaç, “Git buradan öleceksin, git buradan!” sözleriyle Vartolu’yu uyarıyor. Koçovalılar ve Vartolu arasında çekilen silahlar tansiyonu yükseltirken, gözünü karartan Vartolu’nun “Ben Çukur’da öleceğim, son sözüm bu!” demesi dikkat çekiyor. Medet’in korkuyla yere çöktüğü anlar ise merak uyandırıyor.

Çukur’un 15. bölümünde; artık hesaplaşma zamanı! Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.