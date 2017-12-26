Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı mı? İşte son bölümde yaşananlar

Çukur dizisinin son bölümünde Serdar, Selim'den yardım istedi fakat bu hamlesi onun sonu oldu. Selim, Serdar'ı kurtarmak için gittiği mekanda öldürdü. Yamaç ve Sena arasında ipler kopma noktasına geldi. Yaşanan ev baskının ardından zor anlar geçiren Koçavalı ailesi tekrar toparlanmaya çalışıyor.

Selim'in planları durmuyor. 'beyefendi' kod adlı kişiyle buluşan Selim, Çukur'un sonunu getirecek planı kuruyor. Feyyaz'ın oğlunu öldüren Çukur'dan oldukları izlemini veren kişiler büyük bir belanın açılmasına sebep oluyorlar. Fakat bu noktada Yamaç devreye giriyor ve sorunu şimdilik çözdüğü gözüküyor.

Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınları kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir. Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.

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