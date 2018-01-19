Çukur yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.. Vartolu'dan sürpriz hamle

Çukur yeni bölümde Vartolu ve İdris arasındaki hesaplaşma başka bir boyuta doğru ilerliyor. Tüm tapuları eline geçiren Vartolu, İdris'ten ona masal anlatmasını isteyerek yeni bölümün fragmanındaki final sahnesi sonlanıyor. İdris'in, Vartolu'nun hamlesi karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Yamaç'ın, Münir'i kaçırması nasıl son bulacak?

Çukur’un 12. bölümünde; Çukur, yepyeni bir dönemin eşiğine geliyor. Baykal’ın satranç hamleleri gibi adımları tıkır tıkır işlerken, Yamaç ise içlerindeki haini bulmaya odaklanır. İdris, aldığı mektup sonrasında geçmişin perdesini aralamaya kararlıdır. Bunu, evinde sağladığı düzen için büyük bir tehdit olarak gören Sultan, tehlikeli bir hamle yaparak Paşa’dan yardım ister. Koçovalı Ailesi’nde gerilim doruk noktasına çıkarken, çember herkes için giderek daralmaktadır! Baykal tarafından tehdit edilen Vartolu, biricik Saadet’ini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Yamaç Sena’dan gelen boşanma haberiyle yıkılır. Sena’nın hayatını riske atarak öğrenecekleri, her şeyi değiştirecektir!