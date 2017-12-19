Çukur son bölümde Serdar beklemediği yerden vuruluyor! İşte Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde. Yamaç yaşadıkları karşısında kontrolünü kaybediyor. Babası İdris ve karısı Sena'nın kaçırılmasının ardından çılgına dönen Yamaç, Serdar'ın hiç beklemediği bir şey yapıyor.

Dizin final sahnesi ise izleyenleri merakta bıraktı. Son bölümde Yamaç, Serdar'ı köşeye sıkıştırmış öldürmek üzereyken, Sena o anda oraya geliyor.. Sena, Serdar'ın silahına davrandığını görünce ilk kez silah çekiyor fakat son sahnede kimin vurulduğu belli değil..

Çukur son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Çukur izleyenleri için yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi.

Çukur'un 9. Bölümünde; Yamaç, hayatının en zorlu sınavını verecektir. Bir yanda babası İdris, diğer yanda sevdiği kadın Sena büyük tehlike altındadır. Yamaç’ın bu olaya karşı tepkisi başta Serdar olmak üzere herkesi şaşırtacaktır. Sena’yı kaçıran Selim, iyice köşeye sıkışacaktır. Serdar’ın adamları tarafından tombalacıda tutulan Vartolu ve Celasun, Celasun’un tehlikeli planıyla oradan kaçmaya çalışır. Nefeslerin tutulacağı bu anda Celasun’un planı hiç tahmin etmedikleri birinin zarar görmesine sebep olur. Bu sırada Yamaç’ın dişli olduğunu gören Serdar ise adamlarına Çukur’a saldırmalarını söyler. Hedefte İdris’in evi de vardır. Serdar’ın pes etmeyeceğini anlayan Yamaç, harekete geçer.

Çukur'un 8. Bölümünde; Herkesin maçı kendi kurallarına göre oynadığı Çukur mahallesinde gerilim doruk noktasındadır. Yamaç, Vartolu’nun zayıf noktasını bulmuş ve bu maçı bitirmek için son vuruşunu yapmıştır. Vartolu beklemediği anda yediği darbeye karşılık İdris ve Yamaç’a hayatlarının sürprizini yaşatacaktır. Yamaç’ın tüm bu olanlar karşısında neden harekete geçmediğini sorgulayan İdris, oğluna hayatının dersini verecektir. Bu sırada Selim’in kaçak kumarhanesine gelen yeraltı dünyasının adamlarından Serdar, tansiyonu yükseltecektir. Koçovalı kadınları arasında da büyük bir fırtına kopmak üzeredir. Sultan kesin kararını vermiştir; Sena bu evden gidecektir.