Çukur son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi

Çukur'un 3. Bölümünde; Vartolu, önüne çıkan her engeli yok etmeye kararlıdır. Ancak Yamaç gibi sert bir kayaya çarptığından da habersizdir. Yamaç, yaşanan saldırıdan sonra Sena’yı zorla baba evine getirir. Sultan’ın gözünde, ailenin düzenini bozacak kişi olarak görülen Sena ile Sultan karşı karşıya gelir. Artık yepyeni bir dünyaya adım atan Sena’nın işi hiç de kolay olmayacaktır. Bu sırada Yamaç, Vartolu’yla barış yapmaya razı olur. Sürpriz bir isim bu barış anına şahit olurken, Yamaç ile Selim arasındaki dengeler de tamamen değişecektir.

Çukur yeni bölümden ilk sahne

Yamaç’ın evi terk etmeden önce babasıyla olan tartışmasının ekrana geldiği anlar nefesleri kesti. İdris’in “benimle uğraşacaksan benim kadar güçlü olacaksın” diye bağırdığı sahne geçmişte yaşanan İdris-Yamaç gerilimine olan merakı iyice arttırdı.

Burak Sergen, yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden Baykal olarak izleyici karşısına çıkacak.

İlk iki bölümüyle ekran başındakileri Çukur mahallesinin birer sakinine dönüştüren ‘Çukur’un dünyasına Burak Sergen de dâhil oldu. İzleyiciyle ilk defa adrenalinin doruk noktasına çıkacağı üçüncü bölümde buluşacak Sergen, Baykal karakterine hayat verecek. Yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden olan Baykal, aşırı hırslı kişiliği ve zekâsı ile kök söktürecek. Koçovalı Ailesi ile Vartolu arasındaki büyük mücadelenin tam kalbinde yer alacak Baykal, işlerin seyrini değiştirme konusunda kilit bir role sahip olacak.