Çukur son bölümde Yamaç silahların arasında.. İşte yeni bölümden ilk sahne!

Çukur’un 15. bölümünde; Çukur’da artık hesaplaşma zamanı! Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.

Çukur'un son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne de ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Vartolu, Emmi ve Paşa'yı alarak büyük olayların fitilini ateşliyor.. Geçmişiyle hesaplaşan Vartolu intikamını almak için ölümü göze alarak ardı ardına hamleler yapıyor.

Yeni bölümden ilk sahnede ise Yamaç, Vartolu'nun evinde elleri bağlı bir şekilde esir haldeyken, Celasun gelerek tüm gerçekleri bir bir anlatıyor.