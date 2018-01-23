Çukur son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölümden ilk sahne

Çukur bu hafta heyecan dolu bir bölüm ile ekranlara geldi. Dizini son bölümünde Yamaç, Beyefendi'nin kim olduğuna çok yaklaşmıştı ki Feyyaz'a yapılan saldırı tüm emekleri boşa çıkardı ve Feyyaz hayatını kaybetti. Şimdi Yamaç tekrar sıfırdan başlayarak Beyefendi'nin kim olduğunu araştırıyor. Tüm bunlar yaşanırken Vartolu elde ettiği tapular sayesinde Çukur'dan bir yer kazanmayı başardı ve artık Çukur'da bir evi oldu.

Sena, Vartolu’dan silahını isterken nasıl kullanacağını da öğrenmek istiyor. Sena’nın “Şimdi girebilirsin ama içeriden çığlık duymayacağım, imdat sesi duymayacağım. Yoksa sonuçlarına katlanırsın!” sözleri dikkat çekerken, Vartolu içerde kimin olduğunu öğrenmek istiyor. Çukur'un 14. Bölümünden ilk sahne ekranlara böyle geldi.

Çukur’un 13. bölümünde; Çukur’da dengeleri alt üst edecek büyük yüzleşme gerçekleşir. İdris Koçovalı ve Vartolu artık karşı karşıyadır. Oğlunun yaşadığını öğrenen İdris, onun peşine düşerken; Yamaç ise Vartolu’nun kimliğini çözmeye çok yaklaşır. Sena, Çukur’dan kaçmaya ve her şeyi arkasında bırakmaya çalışırken Çukur’un ona ihtiyacı olduğunu fark eder. Yamaç’la yol ayrımında olan Sena, aklını mı yoksa kalbini mi dinlemesi gerektiğini sorgular. Sultan ve Paşa ise geçmişi halının altına itmeye çabalarken geçmiş onların peşini bırakmaz. Yamaç’ın hedefine yaklaştığını hisseden Vartolu, onun önüne türlü engeller çıkarsa da kendi açığıyla her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.