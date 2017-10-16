Çukur dizisinin 1. bölüm fragmanı… Çukur ne zaman?

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi için geri sayım sürerken yeni görüntüler ortaya çıktı. Çiftin Kız Kulesi’nden Paris’e uzanan romantik yolculuğunun ekrana geldiği aşk dolu sahneler merak uyandırdı. Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum’un yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncularını, usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş ile bir araya getiren ‘Çukur’, 23 Ekim Pazartesi günü ekranlara ‘merhaba’ diyecek.





ÇUKUR KONUSU



Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?