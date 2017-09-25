Çukur dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı

Nefes kesen senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Çukur; son dönemin başarılı, genç oyuncuları Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz’i aynı projede buluşturuyor. Koçovalı ailesinin en küçük oğlu, gözü kara ve isyankar Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile deli dolu ve dik kafalı, yaşam enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sena rolünde izleyeceğimiz Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı dizi yakında Show TV'de başıyor!

DİZİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN YENİ İMAJI

Ay Yapım’ın merakla beklenen Show TV'de ekrana gelecek yeni dizisi “Çukur”un başrolünde yer alan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yeni karakteri için imaj değiştirdi. 4 aydır bu projeye hazırlanan İynemli, Çukur’da Koçovalı ailesinin en küçük oğlu, gözü kara ve isyankar Yamaç karakterini canlandıracak. Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise solisti olduğu rock grubuyla barlarda sahneye çıkan Yamaç’a hayat verecek olan oyuncu, bu rol için uzattığı saçlarını kestirdi. Dizideki zorlu aksiyon sahnelerine özel bir çalışma ile hazırlanan oyuncu, aynı zamanda vokal dersleri alıyor.