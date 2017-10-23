Çukur dizisi oyuncuları kimdir?

Çukur dizisi oyuncuları, ilk bölümün ekrana gelmesiyle birlikte seyircilerin merak ettiği konu oldu. Tanınmış isimlerin rol aldığı dizide, bir mahalleden çeşitli sebepler dolasıyla kaçan bir gencin geri dönüşü konu alınacak. Ancak bu geri dönüş aksiyonun alevlenmesine neden olacak. İşte, merakla beklenen Çukur dizisi oyuncuları ve dizinin konusu hakkında detaylı bilgiler

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI



ARAS BULUT İYNEMLİ (YAMAÇ KOÇOVALI)



1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dizideki biyografisi; Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ (SENA KOÇOVALI)

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dizideki biyografisi; Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

ERCAN KESAL (İDRİS KOÇOVALI)

1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi “Çukur”da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Dizideki biyografisi; Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

PERİHAN SAVAŞ (SULTAN KOÇOVALI)

1956 yılında İstanbul’da doğan Perihan Savaş, 1971 yılında “Şehzade Sinbad Kaf Dağında” filmi ile sinemaya adım attı. O zamandan beri yaklaşık 120 filmde rol alan Savaş, 1974’te 11. Antalya Film Festivali’nde “Bedrana” filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 1989’dan beri televizyon dizilerinde rol alan Perihan Savaş, halen “Çukur” dizisinde Sultan rolünü canlandırmaktadır.

Dizideki biyografisi; İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (KAHRAMAN KOÇOVALI)

1997 yılında Mersin’de doğan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev alan Üstündağ, oyunculuğa Pervasız Tiyatro’da devam etti. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki Muro rolü ile ünlenen oyuncu, aynı karakteri canlandırdığı “Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine” filminin de başrolünde yer almıştır.

Dizideki biyografisi; Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.

ÖNER ERKAN (SELİM KOÇOVALI)

1980 yılında İzmir’de doğan Öner Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. TRT’de sunduğu bir çocuk programı ile televizyon dünyasına adım attı. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesi’ne girdi. “Bornova Bornova” filmindeki performansı ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2011-2014 yılları arasında “Yalan Dünya” dizisinde Bora rolünü canlandırdı. Halen “Çukur” dizinde Selim Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Dizideki biyografisi; İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL (VARTOLU)

1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

Dizideki biyografisi; Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.

RIZA KOCAOĞLU (ALİÇO)

1979 yılında İzmir’de doğan Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50’ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı. Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şu anda “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor.

Dizideki biyografisi; İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.

NEBİL SAYIN (MUHİTTİN)

1971 yılında İstanbul’da doğan Nebil Sayın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında “Savunma” adlı televizyon dizisinde kamera karşısına geçen Sayın, son olarak “İçerde” dizisinde Coşkun karakterini canlandırdı. Halen “Çukur” dizisinde Muhittin karakterine hayat vermektedir.

Dizideki biyografisi; Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.

KUBİLAY AKA (CELASUN)

1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.

Dizideki biyografisi; Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çukur'un 1. Bölümünde; İdris Koçovalı’nın kendi elleriyle kurduğu Çukur, İstanbul’un kalbi, hatta ta kendisidir! Bu mahallede, yaşayanları tehdit edecek tehlikelere yer yoktur. Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise müzisyen kimliğiyle sahnenin tozunu attıran Yamaç, yıllar önce bir sebepten ötürü bu mahalleden kaçmıştır. Genç adamın hayatı, tıpkı kendisi gibi deli dolu bir karaktere sahip olan Sena ile yollarının kesişmesiyle tamamen değişir. İkili tutkulu bir aşkın içine sürüklenirken, Çukur ise Vartolu’nun gelişiyle yakında patlayacak bir fırtınanın eşiğine gelir. Bu fırtına, Yamaç’ı da Çukur’a ve uzun zaman önce terk ettiği geçmişine sürükleyecektir. Zaten eninde sonunda herkes bir gün Çukur’a geri dönecektir.