Çukur 4. bölüm fragmanında büyük rest!

Çukur 4. bölüm fragmanı ile izleyicilere yeni bölüm hakkında bazı detaylar verdi. Yamaç Koçovalı'nın ailesinin şerefini kurtarmak için canla başla mücadele ettiği dizide, İdris Koçovalı önemli bir uyarıda bulunuyor. Oğlunun aile idaresini sağlamasını aksi takdirde bunu kendisinin de yapabileceğini ifade etmesi, Yamaç Koçovalı'yı kamçılamıştır. İşte, Çukur 4. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER EKRANA GELİYOR?

Sena’nın Yamaç’ın eşi olduğunu öğrenen İdris Koçovalı’nın tepkisinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Uzun süredir bilinci kapalı olarak yatan İdris’in gözlerini açması, Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatır. Yamaç’ı evinde gören İdris’in tepkisi tahmin edildiğinden sert olur. Baba-oğul arasındaki büyük karşılaşma, Çukur’da tüm dengeleri alt üst edecektir. Sena ile tanışan İdris’in, onun Yamaç’ın eşi olduğunu öğrenmesi ise yeni bir fırtınanın habercisi olacaktır. Yamaç, sadece evdeki çalkantılı dönemle mücadele etmez, aynı zamanda aralarındaki haini bulmaya çalışır. Bu sırada Vartolu’nun, kendini Çukur’da kabul ettirmek için attığı adım ise herkesin tepkisini çeker. Yamaç’ın, Doğukan isimli şarkıcının tahsilat işiyle ilgilenmesi ise onu çok büyük bir tehlikenin tam kalbine sürükler.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 3. Bölümünde; Vartolu, önüne çıkan her engeli yok etmeye kararlıdır. Ancak Yamaç gibi sert bir kayaya çarptığından da habersizdir. Yamaç, yaşanan saldırıdan sonra Sena’yı zorla baba evine getirir. Sultan’ın gözünde, ailenin düzenini bozacak kişi olarak görülen Sena ile Sultan karşı karşıya gelir. Artık yepyeni bir dünyaya adım atan Sena’nın işi hiç de kolay olmayacaktır. Bu sırada Yamaç, Vartolu’yla barış yapmaya razı olur. Sürpriz bir isim bu barış anına şahit olurken, Yamaç ile Selim arasındaki dengeler de tamamen değişecektir.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallelerinden Çukur’un sakinleriyle tanışmak için geri sayım tüm heyecanıyla devam ediyor. Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum’un senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu ‘Çukur’dan yeni afiş yayınlandı. Afişte Çukur’un kontrolünü elinde tutan Koçovalı Ailesi’nin tüm üyeleriyle birlikte mahallenin hikâyeye yön verecek diğer sakinleri bir arada izleyicilerin karşısına çıkıyor. Çukur’un sakinleri mahalleye, çatıdan kuş bakışı baksa da her biri yüzleşeceği olaylar ve vereceği mücadelelerle kendilerini Çukur’un tam kalbinde bulacak.