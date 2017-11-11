Çukur 4. bölüm. 2 fragmanı yayınlandı... İdris ve Yamaç karşı karşıya

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sena’nın Yamaç’ın eşi olduğunu öğrenen İdris Koçovalı’nın tepkisinin ne olacağı merakla bekleniyor. İşte, Çukur 4. bölüm fragmanları.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çukur'un 3. Bölümünde; Vartolu, önüne çıkan her engeli yok etmeye kararlıdır. Ancak Yamaç gibi sert bir kayaya çarptığından da habersizdir. Yamaç, yaşanan saldırıdan sonra Sena’yı zorla baba evine getirir. Sultan’ın gözünde, ailenin düzenini bozacak kişi olarak görülen Sena ile Sultan karşı karşıya gelir. Artık yepyeni bir dünyaya adım atan Sena’nın işi hiç de kolay olmayacaktır. Bu sırada Yamaç, Vartolu’yla barış yapmaya razı olur. Sürpriz bir isim bu barış anına şahit olurken, Yamaç ile Selim arasındaki dengeler de tamamen değişecektir.