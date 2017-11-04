Çukur 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte o sahne

Çukur’un üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Herkesin tehlikede olduğunu görerek Yamaç’ın baba evine getirdiği Sena, Sultan’la karşı karşıya kaldı. Sena’nın, Sultan Koçovalı’nın “Oğlum bir hata yaptı, fazla uzun sürmez. O yüzden kendini alıştırma, sonra çok üzülürsün!” uyarısıyla şok olduğu tanıtım heyecanı arttırdı. Sena’nın yanıtının ne olacağının merakla beklendiği

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur'un 2. Bölümünde; 18 yaşında ailesini ve her şeyi arkasında bırakarak ayrıldığı Çukur’a geri dönen Yamaç, hayatında yeni bir döneme adım atar. Ağabeyi Kahraman’ın öldürülmesi, babası İdris Koçovalı’nın hastanede olması Yamaç’ın omuzlarına taşıyabileceğinden daha fazla yük bindirir. Bu esnada Çukur’da intikam yemini edilir. Nefesler tutulur; Vartolu ve adamları ile başta Koçovalı Ailesi olmak üzere mahalle sakinlerinin arasındaki büyük karşılaşmaya çevrilir. İntikam ateşinin yanacağı bölümde adrenalin dozu doruk noktasına çıkarken Yamaç’ın aklı aynı zamanda Sena’dadır. Sevdiği adamı arama çalışmaları sonuç vermeyen Sena, İzmir’e ailesinin yanına gider. Ancak ikili kısa bir zaman sonra bir araya gelecek ve kendilerini büyük bir tehlike altında bulacaktır.

Baykal, Yamaç ile Vartolu arasındaki büyük karşılaşmaya yön verecek!

İlk iki bölümüyle ekran başındakileri Çukur mahallesinin birer sakinine dönüştüren ‘Çukur’un dünyasına Burak Sergen de dâhil oldu. İzleyiciyle ilk defa adrenalinin doruk noktasına çıkacağı üçüncü bölümde buluşacak Sergen, Baykal karakterine hayat verecek. Yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden olan Baykal, aşırı hırslı kişiliği ve zekâsı ile kök söktürecek. Koçovalı Ailesi ile Vartolu arasındaki büyük mücadelenin tam kalbinde yer alacak Baykal, işlerin seyrini değiştirme konusunda kilit bir role sahip olacak.