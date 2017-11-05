Çukur 3. bölüm 2. fragmanında cenaze kalkıyor

Son bölüm finalini kurşun sesleriyle yapan Çukur’dan yeni görüntüler geldi. Kahraman Koçovalı’nın cenazesinden duygusal sahnelerin ekrana geldiği, gözyaşlarına hakim olamayan Sultan Koçovalı’nın ayakta durmakta zorlandığı Çukur'un 3. bölüm 2. fragmanı izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç’ın intikam yemini ederek Vartolu’nun karşısına geçtiği anlarda nefesler tutulurken, olayların nasıl gelişeceği merak konusu oldu. İşte tüm bu gelişmeleri gözler önüne seren Çukur yeni bölüm fragmanları!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Vartolu, önüne çıkan her engeli yok etmeye kararlıdır. Ancak Yamaç gibi sert bir kayaya çarptığından da habersizdir. Yamaç, yaşanan saldırıdan sonra Sena’yı zorla babaevine getirir. Sultan’ın gözünde, ailenin düzenini bozacak kişi olarak görülen Sena ile Sultan karşı karşıya gelir. Artık yepyeni bir dünyaya adım atan Sena’nın işi hiç de kolay olmayacaktır. Bu sırada Yamaç, Vartolu’yla karşı karşıya gelir. Sürpriz bir isim bu yüzleşme anına şahit olurken, Yamaç ile Selim arasındaki dengeler de tamamen değişecektir.