Çukur 16. bölüm fragmanında Yamaç ve Vartolu arasında sır kalmıyor!

Çukur'un 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda İdris, Yamaç'tan 24 saat içinde Vartolu'yu göndermesini istiyor. "Bu herif bu mahalleyi terk edecek ister tabutta, ister yürüyerek" sözlerinin üzerine Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıkıyor. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan okuyunca ikili arasında büyük düello başlıyor. Vartolu'nun, "Sen hiçbir şey bilmiyorsun, konuşma" diye bağırması üzerine Yamaç daha fazla dayanamayıp, "Biliyorum Salih, biliyorum babamın oğlu" diyerek gerçeği bildiğini itiraf ediyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çukur’un 15. bölümünde; artık hesaplaşma zamanı! Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.