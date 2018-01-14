Çukur 12. bölüm fragmanında Yamaç çığırından çıkıyor

Ekranların herkes tarafından oldukça sevilen ve takip edilen dizisi Çukur yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Çukur yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde şoke eden anlar yaşanacak. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur’un 12. bölümünde; heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur, yepyeni bir dönemin eşiğine geliyor! Baykal’ın satranç hamleleri gibi adımları tıkır tıkır işlerken, Yamaç ise içlerindeki haini bulmaya odaklanır. İdris, aldığı mektup sonrasında geçmişin perdesini aralamaya kararlıdır. Bunu, evinde sağladığı düzen için büyük bir tehdit olarak gören Sultan tehlikeli bir hamle yaparak Paşa’dan yardım ister. Koçovalı Ailesi’nde gerilim doruk noktasına çıkarken, çember herkes için giderek daralmaktadır! Baykal tarafından tehdit edilen Vartolu, biricik Saadet’ini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Yamaç Sena’dan gelen boşanma haberiyle yıkılır. Sena’nın hayatını riske atarak öğrenecekleri, her şeyi değiştirecektir!