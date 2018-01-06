Çukur 11. bölüm 2. fragmanında tüm dengeler alt üst oluyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen heyecanlı dizisi Çukur yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Çukur yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur'un 11. Bölümünde; Çukur'da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber, Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yeni düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da, boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasında olduğu anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup ise Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır.