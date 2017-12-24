Çukur 10. bölüm fragmanında Vartolu Koçovalıları kurtarıyor

Çukur yeni bölüm fragmanında beklenmedik olaylar izleyicilerin karşısına çıktı. Düşman olarak bilinen Vartolu, Çukur'un yeni bölümünde büyük bir kahramanlık örneği göstermiştir. Yeni bölümde ekrana gelen bu olaylar, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır. Peki, Yamaç'ın sorgulaya çektiği Vartolu, bu durum hakkında nasıl bir cevap verecektir? İşte, detaylar

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur’un 10. bölümünde Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınları kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir. Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 9. Bölümünde; Yamaç, hayatının en zorlu sınavını verecektir. Bir yanda babası İdris, diğer yanda sevdiği kadın Sena büyük tehlike altındadır. Yamaç’ın bu olaya karşı tepkisi başta Serdar olmak üzere herkesi şaşırtacaktır. Sena’yı kaçıran Selim, iyice köşeye sıkışacaktır. Serdar’ın adamları tarafından tombalacıda tutulan Vartolu ve Celasun, Celasun’un tehlikeli planıyla oradan kaçmaya çalışır. Nefeslerin tutulacağı bu anda Celasun’un planı hiç tahmin etmedikleri birinin zarar görmesine sebep olur. Bu sırada Yamaç’ın dişli olduğunu gören Serdar ise adamlarına Çukur’a saldırmalarını söyler. Hedefte İdris’in evi de vardır. Serdar’ın pes etmeyeceğini anlayan Yamaç, harekete geçer.