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    Cübbeyi devraldı

    ANKARA
    19.09.2017 - 00:55 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 00:55

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görevini başkanvekili Ekrem Keleş’ten devraldı. Düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Erbaş, Diyanet’te 18 yıl çalışmış biri olarak teşkilatı iyi tanıdığını, güçlü ve zayıf yönleri bildiğini belirtti.

    Kaybedecek vakit olmadığını söyleyen Erbaş şöyle konuştu:

    SEKÜLERİZM VURGUSU

    “Başkanlığımız, imam hatip liselerimiz ve ilahiyat fakültelerimizle işbirliğini daha da güçlendirecektir. Fethullahçı terör örgütünün, genç beyinleri sömürerek, insanımızın hayır duygularını istismar ederek, gizemli ve bulanık bir din anlayışıyla itikadi ve ameli düzlemde oluşturduğu hasarı onarmak için, 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan bütün şühedanın emanetine sahip çıkıp, şehit ve gazilerimize milletçe sadakatimizi göstermek için; umut olan, dua alan ülkemizin örnek teşkilatı başkanlığımızın dağınık zihinleri toplamaya, parçalanmış gönülleri birleştirmeye, fitne ateşinde yitirilen ümmetin, tevhit ve vahdet pınarında dirilişine vesile olmak için; Allah ve Rasül’ünün ezeli ve ebedi çağrısını sekülerizm yani dünyevileşme ve hiçbir değer tanımama kıskacında debelenen insanlığa ulaştırmak için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor. ” 

    Etiketler: gazetehaberleri , diyanet , başkan
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