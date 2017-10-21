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    Cübbeli Ahmet'ten 130 liraya 'Hz.Muhammed terliği'

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 08:59 | Son Güncelleme:

    Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir videosu ortaya çıktı. Bu videoda Cübbeli’nin “Nal-ı Şerif” denilen bir terliği anlatıyor. Cübbeli Ahmet videoda, bu terliği giyenlerin Hz. Muhammed’i rüyasında gördüğünü ileri sürüyor.

    CNNTurk'ün haberine göre görüntüler, Cübbeli Ahmet'in 4 yıl önce cemaatine yönelik yaptığı bir konuşmasından çekildi. Cübbeli Ahmet videoda 130 liraya satılan bu terlikleri giyenlerin evinin bereketli olacağını, evlerinin yanmayacağını, evin içerisindeki eşyaların çalınmayacağını, rüyalarında da Hz. Muhammed'i göreceklerini ileri sürüyor.

    Terliğin özelliklerini sayan Cübbeli Ahmet, ardından da "Kutusunu yaptırıyorum, faziletlerini üzerine yazdıracağım" ifadelerini kullanıyor.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , cübbeli ahmet hoca , terlik , televizyon , satış
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