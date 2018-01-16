CSU koalisyon görüşmeleri için kararını verdi

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, partisinin yönetim kurulu toplantısından sonra Münih’te yaptığı açıklamada, cuma günü CDU/CSU ile SPD arasında hükümeti kurmak amacıyla yapılan ön görüşmelerde varılan anlaşmanın değerlendirildiğini söyledi. CSU Yönetim Kurulu’nun CDU ve SPD ile doğrudan koalisyon görüşmelere başlama kararını aldığını belirten Scheuer, “Biz, ön görüşmelerde SPD ile vardığımız sonuçtan memnun olduğumuz için koalisyon görüşmelerine başlanması yönünde karar aldık” dedi.

Ön görüşmelerden çıkan sonucun koalisyon görüşmeleri için iyi bir temel teşkil ettiğini vurgulayan Scheuer, anlaşmaya varılan maddelerin müzakereye açık olmadığını kaydetti.