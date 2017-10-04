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Credit Suisse Türk bankaları değerlendirdi

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 10:17 | Son Güncelleme:

Credit Suisse, Türk bankalarındaki geri çekilmenin alım fırsatı yarattığını belirtti.

Credit Suisse, Türk bankalarında yaşanan gerilemenin alım fırsatı olduğunu açıkladı. Analist Ateş Buldur imzalı raporda değerlemelerin hala cazip seviyelerde olduğu ve bankaların beklentileri aşmaya devam edeceği bildirildi.

Kurum, önümüzdeki 12 ay içinde Türk bankalarının gelişmekte olan ülkelerdeki benzerlerinden ve Borsa İstanbul’daki finans dışı hisselerden daha iyi performans göstermesi bekliyor. Credit Suisse, izlediği Türk bankalar içinde özel bankaları kamu bankalarına tercih ediyor. Kamu bankalarının yılın ikinci yarısındaki karlılık performansının özel bankalara göre zayıf kalacağı öngörülürken, kamu bankalarının toplam kazanç artış oranının 2018’de özel bankaların oranının altında kalması da tahmin ediliyor.

Eylül ayında Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi yüzde 10,8 oranında gerileyerek Ocak 2014’ten bu yana en büyük aylık düşüşü yaşamıştı.

Kurum banka hisseleri ile ilgili tavsiyelerini de güncelledi. Credit Suisse, Garanti Bankası tavsiyesini 'TUT’tan AL’a yükseltti, daha önce 10,30 olan hedef fiyatı da 11,49 olarak açıkladı. Kurum Vakıfbank tavsiyesini de TUT’tan SAT’a indirdi, hedef fiyatını ise 5,93'ten 6,5 TL'ye çekti.

VTB: İSKONTO ÇEKİCİ AMA ÜLKE RİSKİ ARTIYOR

VTB Capital Türk bankalarının EMEA’da yüzde 40 iskontolu işlem gördüğünü ancak çekici nominal değerlemelere rağmen makro, regülasyon ve jeopolitik faktörlerinin Türkiye risk primini yükselttiği belirtti.

Etiketler: Credit Suisse , Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi , türk bankacılık sektörü
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