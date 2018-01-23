Credit Suisse 6 Türk bankada hedef yükseltti

İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse, Türk bankaların altısında hedef yükseltti, Halkbank'ta düşürdü.

Credit Suisse, Türk bankalarının 2015'ten 2017'ye kadar olan kazançlarındaki artışın göreli değerlemelerine henüz yansımadığına inanıyor.

Credit Suisse, güncel hedefleriyle Türk bankalarda ortalama yüzde 20 yukarı yukarı potansiyel görüyor.

Banka'nın raporuyla Garanti Bankası'nda daha önce 11,49 lira olan 12 aylık değerleme hedefi 13,53'e yükseltildi.

Akbank'ta ise bu hedef 11,46 liradan 12,25 liraya yükseldi.

Credit Suisse, İş Bankası C için hedefini de 8,48 liradan 9,41 liraya taşıdı. Vakıfbank hedefi de 6,50 liradan 7,40 liraya revize oldu.

Öte yandan Yapı Kredi ve TSKB hedefleri sırasıyla 4,70 ve 1,98 liradan, 5,01 ve 2,10 liraya yükseltildi.

HALKBANK HARİÇ

Banka, Halkbank hedefini 13,44 liradan 11,78 liraya indirdi.

TERCİH BANKALARDAN YANA

Bankacılık endeksi yılın başından bu yana yüzde 3,25 yükseldi, sanayi endeksinde bu oran yüzde 2,35 olurken BIST100'ün primi yüze 1,65'te kaldı.

Credit Suisse, Türk bankaları bölgesel emsalleri ve finans dışı Türk şirketlerine tercih ediyor.