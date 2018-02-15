‘Çözüm süreclerini FETÖ bitirdi’

‘Terör örgütü yöneticiliği’ suçlamasıyla 15 aydır tutuklu bulunan Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savunmasına dün de devam etti. Demirtaş, hakkındaki suçlamaya dayanak yapılan fezlekelerin bazılarının FETÖ’den tutuklu savcılar tarafından hazırlandığına dikkat çekerek, “FETÖ’nün ürettiği delillerle, savcılar ne zamana kadar dava açmaya devam edecek” dedi.

Çözüm sürecinin olumsuz sonuçlanmasında FETÖ’nün katkısı bulunduğunu kaydeden Demirtaş, özetle şunları söyledi:

HÜKÜMET ÇABALIYORDU

“Bizim üzerimizden yoğunlaşmaların temel bir motivasyonu da vardı. Çözüm sürecini bitirmek. Taraflar arasında güvensizlik oluşturmak. Dinleme kayıtlarımı çarpıtıp, MGK’nın, hükümetin önüne koymak. Hükümetin faaliyetlerini şu veya bu şekilde örgüte sızdırarak, hükümetle örgüt arasında güvensizlik yaratmak. Oslo ve İmralı süreçlerini bu şekilde bitirmişlerdir. Bu ülkede bizler barışı sağlayabilirdik, Parlamento olarak, siyasetçiler olarak. Hükümet de çaba sarf ediyordu, Allah var, elini taşın altına koymuştu. Doğru, çok çaba sarf ettik. Onlar cemaati beslediler, cemaat de onların altını oydu, çözüm süreçlerinin altını oydu. Çözüm sürecindeki bazı faaliyetlerin suç sayılmaması konusunda yasal bir çalışma yapıldı. Bu yasa yokmuş gibi davranılıyor şimdi.”

YASİN BÖRÜ SAVUNMASI

Savunmasında 6-8 Ekim olaylarına da değinen Demirtaş, “Yasin Börü’nün vahşice katledilmesi bir barbarlıktı, bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamıştır. Bunu bana nasıl bulaştırmaya çalıştıklarını ispatlayacağım” diye konuştu.