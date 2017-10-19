Coşkun Sabah: Türk adaleti gereğini yaptı

35 BİN TL’LİK İCRA DAVASI AÇTI

Sanatçı Coşkun Sabah ile 19 yıldır evli olduğu Türkiye eski güzeli Ceyda Sabah, geçen Mayıs ayında boşandı. Coşkun Sabah’ın 30 yıllık avukatı Burhan Ateş, Sabah’ın kendisinden habersiz başka avukatla da anlaşması üzerine son iki duruşmaya girmedi. Anlaştıkları avukatlık ücretini alamadığını iddia eden avukat Burhan Ateş, sanatçı hakkında 35 bin TL’lik icra davası açtı. Coşkun Sabah da 35 bin TL’ye itiraz etti. Avukat Burhan Ateş ise Haksız ve mesnetsiz itirazın kesin olarak kaldırılması" için 1. İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

Davanın ilk duruşması bugün 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya davalı Coşkun Sabah ve davacı Avukat Burhan Ateş hazır bulundu.

TARAFLAR: KARŞI TARAF İLE ANLAŞAMADIK

Duruşmada söz alan Davacı Burhan Ateş, Karşı taraf ile anlaşamadık. Sulh olma durumu söz konusu değildir" dedi. Coşkun Sabah’ın avukatı Nazlı Tuğba Çatı da karşı taraf ile anlaşamadıklarını ve sulh olma durumun olmadığını kaydederek, Müvekkilim ile davacı arasında avukatlık sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme 35 bin TL üzerinden yapılmıştır. 15 bin TL müvekkilim elden ödeme yapmıştır. Bu konuda tanıklarımız vardır. Kalan 20 bin TL borç da davacı boşanma davasını sonuçlandırmak üzere anlaşmıştır. Ancak mahkemedeki dava dosyasına katılmadığı için müvekkilim yeni bir avukat tutmuştur. Müvekkilimden kaynaklanan bir kusur mevcut değildir. Davacı (Burhan Ateş), vekili müvekkilimin (Coşkun Sabah) boşanma davasında cevap dilekçesini zamanında sunmamıştır" dedi.

BANA HABER VERMEDEN İKİNCİ BİR AVUKAT TUTMUŞTUR"

Avukat Burhan Ateş de Coşkun Sabah’ın boşanma davasını kendisinin açtığını ve davayı takip ettiğini, bütün cevapları da yazdığını savunarak, Bana haber vermeden ikinci bir avukat tutmuştur. Bu nedenle ben avukatlıktan çekildim. Bu yüzden icraya verdim. Davanın kabulüne karar verilsin" diye konuştu.

18 BİN TL ÖDEYECEK

1.İcra Hukuk Mahkemesi, icra-inkar tazminatının kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verdi. Mahkeme, Coşkun Sabah’ın itirazının 15 bin TL üzerinden kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, itirazın iyi niyetli olmadığından 15 bin TL üzerinden yüzde 20 inkar ( 3 bin TL) tazminatının davalı Coşkun Sabah’tan alınarak, davacı Avukat Burhan Ateş’e verilmesine hükmetti. Böylece Sabah, avukatı Ateş’e 18 bin TL ödeyecek. Avukat Ateş söz konusu parayı yine icra yoluyla alacak.

20 BİN TL YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, kalan 20 bin TL’nin ödenip ödenmeyeceğinin yargılamayı gerektirdiğini belirterek, davanın 20 bin yönünden de reddine karar verdi.

COŞKUN SABAH: TÜRK ADALETİ GEREĞİNİ YAPTI

Coşkun Sabah boşanma avukatım birinci avukatım Burhan Ateş olay seyrinde sürerken unutkanlıklarına şahit oldum. Davayı yeterince yönetemiyor kanaatine vardım. İkinci bir avukat tuttum. Haberi de vardı avukat tuttuğuma. Eğer yeterli gitseydi tutmazdım. Aldığı 15 bin lira para var. Dostluğumuza güvenerek yazılı bir şey almadım. Hiç aklıma gelmezdi. O aldığı parayı inkar ediyor. Ama yüce Türk adaleti gereğini yaptı. Yapacaktır da. İcrayla ilgili bir sorun olmadığını hükmetti. Onu bir başka mahkemeye pas attı. Adalet yerini buldu. Çok ayıp ve çok yazık. İnsan aldığı parayı inkar eder mi?" diye konuştu.

KARARI TEMYİZ EDECEĞİM"

Avukat Burhan Ateş de Coşkun Sabah’ın 30 senelik avukatı olduğunu belirterek, Ceyda Sabah hanımefendi Coşkun Sabah’a boşanma davası açtı. Bu boşanma davası devam ederken benden habersiz olarak başka bir avukat tutması neticesi avukatlık kanununa aykırı olduğu için avukatlığından ayrıldım. Avukatlık ücretini icraya koydum. Bunu ödemesi gerekirken Coşkun sabah maalesef buna itiraz etti. İtiraz edince iş mahkemeye intikal etti. Mahkeme Coşkun Sabah’ın itirazın haksızlığına karar verdi. 20 bin liranın devamına, 15 bin liranın da bir üst mahkemede görülmesine karar verdi. Bence bu karar yanlış çünkü tamamına karar vermesi gerekirdi. Temyiz edeceğim. Coşkun Sabah bana 20 bin lira artı masrafları ödemek mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.