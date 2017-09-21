Çorum'dan çıkıyor, Amerika'ya gidiyor! Sadece ev hanımları yapıyor...

Türkiye’de yarı değerli doğal taş açısında zengin bir rezerv ve çeşitliliğe sahip olan ilçede çıkarılan doğal taşlar, kadınların geçim kaynağı oldu. Daha önce ev işleriyle zamanlarını değerlendiren kadınlar, Halk Eğitim Merkezinde mesleki eğitimi aldıktan sonra Mecitözü Kaymakamlığı tarafından kurulan atölyede doğal taşları işlemeye başladı.

Kuvars, jasper, kalsedon, akik gibi taşların işlenmesine yönelik kursa katılan kadınlar, daha sonra hem dar gelirli kadınlara yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan yeni fırsatların oluşmasına olumlu etki yapmak, hem de ilçenin var olan değerlerini geliştirip markalaşma yolunda etkili bir yol oynamak amacıyla Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Atölyeyi devralan kadınlar, kursta öğrendiklerini kendi becerileriyle birleştirip değerli taşları dekoratif süs ve takı ürünlerine dönüştürdü.

Değerli doğal taşları işleyerek ev ekonomilerine destek olan kadınlar, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un girişimleriyle de bir firma ile imzalanan protokol kapsamında ilk etapta Amerika’ya gönderdikleri 500 kilo işlenmiş taş ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Mecitözülü ev hanımlarına gelir kapısı olan doğal taşlar sahip olduğu özellikleriyle alternatif tıp ve negatif enerjiyi alarak stresi azaltması gibi etkilerinden dolayı da ayrı bir ilgi görüyor.

“DÜNYADA YARI DEĞERLİ TAŞLARI İŞLEYEREK BUNDAN GELİR ELDE EDEN ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE’NİN YERİNİ ALMASI GEREKİYOR”

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, dünyada yarı değerli taşları işleyerek bundan gelir elde eden ülkeler arasında Türkiye’nin yerini alması gerektiğini belirterek, “Değerli doğal taşların işlenmesinde Türkiye neden bir Filipinler olmasın” dedi.

Ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların buna müsait olduğunu dile getiren milletvekili Kurt, yarı değerli taşların dünyada karşılığının bulunduğuna dikkat çekti. Bir yıllık emeğin sonucunda Mecitözü’nde çıkan yarı değerli doğal taşların takı tasarım olarak işlenmesi için kaymakamlığın desteği, kadınlarımızın da işbirliği ve güç birliğiyle atölye kurulduğunu dile getiren Kurt, kooperatif üyesi ev hanımlarının doğal taşları çeşitli süs ve takı eşyalarına dönüştürerek ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladığını açıkladı.

Kadınların çalışmaları iyiye gittiğini anlatan Kurt, “Şu anda yeni stajyerler ve yeni çalışma arkadaşlarımız var. Bu yüzden çok mutluyum. Geçtiğimiz günlerde bir firmanın buraya getirdiği taşlar atölyemizde işlenerek Amerika’ya gönderildi. Bundan sonraki hedefimiz takı tasarımının artması. Fuarlara katılmak. Ayrıca burada üretilen tespihlerin sektörde yer alması ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Mecitözülü hanımların eşlerine, çocuklarına ayırdıkları zamanın daha fazlasını atölyede geçirdiklerinin altını çizen Kurt, “Özveriyle, severek ve bu işi benimseyerek yaparak kendilerine bir yol çizdiler. Bu yolda onlara başarılar diliyorum. Onlara yol arkadaşlığı yapabildiğim için kendim de çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte daha çok ihracata yönelik, iç piyasa da ticarete yönelik çalışmalarımız devam edecek. Yarı değerli taşlarla ilgili bazı yasal sıkıntılar var. Bunları da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte genel kurulda gündeme getirerek üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Kurt, “2023 vizyonuna giderken kadınların eğitim seviyesi ne olursa olsun iş edinme ve meslek edinme hakkına sahipler. AK Parti olarak politikalarımızda önce kadın dedik. Kadın hem anne hem evin reisi. Emek verip üretim yapan kadınlar mesleğine ve kazandığı paraya daha çok sahip çıkıyor. Üreten bir ülkeyiz. Özellikle Türk ve Çorum kadınları çok çalışkan. Verilen görevi harfiyen yapıyor. Bizim istihdam politikamızda da yerinde ve yöresel istihdam maddemiz var. Bunun en büyük örneğini Mecitözü’ndeki kardeşlerimiz ortaya koydu. Biz de buradan ürünleri alarak destek oluyoruz. Onların tanıtımını yapıyoruz. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. İstihdam projelerini artırmak için hepimiz çalışıyoruz. Bazı ilçelerde de kadın kooperatifleri kuruldu. Onlarda başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor” şeklinde konuştu.

“KADINLARIMIZ ARTIK KENDİLERİ İÇİN ÜRETECEK KENDİLERİ İÇİN KAZANACAK”

Mecitözü Kaymakamı Coşkun Doğan, Mecitözülü kadınların artık kendileri için üretim yaparak kendileri için para kazanacağını ifade ederek, “Çorum Valiliğinin destekleriyle ilçede açılan Yarı Değerli Doğal Taş işleme Atölyesinde 7-8 aylık bir süreci geride bıraktı. İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde 20 kadın kursiyerimiz yarı değerli doğal taşları işlemeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada kendileri kooperatif kurdular. Mecitözü Kaymakamlığı olarak kendileriyle protokol yaparak kadınlarımızın tek başlarına ayakta kalmalarını sağlayacak desteği verdik. Ve burada görülen ekipmanların, malzemelerin kullanım hakkını onlara devrettik., Kadınlarımız artık kendileri için üretecek ve kendileri için para kazanacaklar” diye konuştu.

“ÜRÜNLER İÇ VE DIŞ PAZARDA RAĞBET GÖRÜYOR”

Mecitözü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Ateş, bölgede var olan kuvars, jasper, kalsedon, akik gibi taşlar atölyede işlenerek süs ve takı eşyalarının yanı sıra alternatif tıpta kullanılan taşlara dönüştürüldüğünü söyledi. Halk Eğitim Merkezi olarak ilçedeki kadınlara düzenledikleri kurslarla destek olduklarını açıklayan Ateş, “Kurs sonunda bayanlar kooperatif kurarak çalışma hayatına katılıyorlar. Şu anda ürünlerimizin arasında tercih ettiği kolye ve yüzük setleri, erkekler için tespih anahtarlık kol düğmeleri gibi ürünlerimizi var. Yurt içinde gümüş kaplı setler rağbet görüyor. Doğal el taşları işlenerek Amerika’ya ihraç ediliyor” dedi.

“EKMEĞİMİZİ TAŞTAN ÇIKARIYORUZ”

Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Asuman Erdem ise atölye kurulalı 8 ay olduğunu belirterek, “Arkadaşlarımızla daha güzel işler ortaya koymaya çalışıyoruz. Herkesin emeğine eline sağlık. Bu kurs bize her şey kattı. Evde oturmaktan çok iyi. Ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kooperatif üyelerinden İlayda Nur Erdoğan da, “Kursa başlamadan önce evde oturmakla yetiniyordum. Şimdi kendimi işe adadım. Daha ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Kendimize daha çok geliştireceğiz. Buna inanıyorum. Bize destek veren herkese minnettarız” ifadelerini kullandı.



