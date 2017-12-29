Çorum'da ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı 

Servet Kesekler'in (39) kullandığı Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ait 19 SN 112 plakalı ambulans, Çorum-Sungurlu karayolunun 30. kilometresinde aynı istikamette seyreden tırla çarpıştı. Savrulan ambulans daha sonra karşı şeride geçerek kamyona vurdu.

Ambulansın şarampole devrildiği kazada araçtaki sağlık memuru Mehmet Akif Akbaş (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Kesekler ile beraberindeki Acil Tıp Teknisyeni Elif Çırakoğlu (25) ile Emrah Bezeniroğlu (24) olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulans sürücüsü Kesekler ve beraberindekilerin, Sungurlu'dan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta nakli yaptıktan sonra ilçeye döndükleri öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat çift taraflı trafiğe kapanan Çorum-Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI MEMİŞ'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bu arada karayoluyla Ankara'dan Tokat'a giden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de kazayı görünce otomobilden inerek, kaza hakkında bilgi aldı.

Memiş, sosyal medya hesabından "Tokat'a giderken maalesef 112 Sungurlu ekibimizin kazasına şahit oldum. Sağlık memuru Akif Akbaş kardeşimiz şehadet şerbetini içmiştir. Diğer arkadaşlarımız yaralı. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim böyle acılar yaşatmasın..." paylaşımında bulundu.

Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı da kazanın ardından hastaneye giderek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.