Corsair'in yeni RAM'leri işlemcinin hızını bile geçti!

4600 MHz, fazlasıyla büyük bir rakam. Diğer tabirle 4,60 GHz frekansa erişebilen Corsair Vengeance LPX RAM kiti, öyle ki Intel Core i7-7700K'dan daha yüksek frekansa ulaşabiliyor. Elbette bilgisayar işlemcilerini bellek ile karşılaştırmak pek doğru değil, ancak yeni RAM kitinin ulaştığı seviye gerçekten dudak uçuklatacak cinsten. Öte yandan Corsair, Vengeance LPX RAM kiti ile ilk kez böylesi hızlara ulaşmıyor. Şirketin önceki RAM kiti de 4200 MHz frekansı ile dikkat çekmeyi başarmıştı.

Corsair Vengeance LPX RAM kiti, 21 Eylül'de piyasaya çıkacak. 16 GB'lık set için (2x8 GB) 549 Dolar fiyat biçen Corsair, ayrıca Vengeance LPX RAM kitinin 4500 MHz'lik versiyonunu da yine 16 GB'lık kit olarak (2x8 GB) 479 Dolar fiyatla satışa sunuyor.