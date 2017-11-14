Corsair'den dünyanın en hızlı bellek kiti

Donanım dünyasını takip edenlerin çok yakından tanıdığı Corsair, oyuncu ekipmanlarından tutun bilgisayar donanımlarına kadar geniş ürün yelpazesiyle birçok kullanıcıya hitap ediyor. Şirket, tanıttığı Vengeance LPX serisine ait 4x8GB DDR4 bellek kitleriyle dünyanın en hızlısı olma ünvanın sahip olmaya oldukça yakın.

Corsair, yakın zamanda Vengeance LPX adı altında bir seriyle en yüksek hızlara ulaşabilen bellek kitlerini görücüye çıkarmıştı. Şimdi de 4x8GB DDR4 kategorisinde dünyanın en hızlı belleğini tanıtıma sundu. Vengeance LPX serisi altında konumlanacak ürün, 4333MHz hızlarına çıkabiliyor.

Samsung tarafından üretilen 4 adet 8GB DIMM entegre devreye sahip bellek kitleri, CL19-26-26-46 sıralaması ile hayat buluyor. Ayrıca 1.35V seviyesinde çalışabilme potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bellekler dahilinde 8 katmanlı baskılı devre kartını içeren düşük profil seviyesinde alüminyum ısı dağıtıcı bulunuyor. Bellek kitleri Intel Core i5-8600K işlemci ve Asus ROG Maximus X Hero anakart içeren bir sistem üzerinde test edilmiş.

Özellikle oyuncu yada yüksek performans isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek olan bu seri Aralık ayında raflarda ki yerini almaya başlayacak. Fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil.