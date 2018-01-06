Corendon’un yeni uçağı mayısta geliyor

Tek koridorlu uçak modellerine göre yüzde 40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla yüzde 8 daha verimli olduğunu ifade eden Corendon Havayolları Grubu Kurucusu ve CEO’su Yıldıray Karaer, “Uçak Türkiye’de ilk defa Corendon ile geliyor.

Çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çeken Boeing’in bu yeni serisi, Mayıs 2018’de Corendon filosundaki yerini alarak Türkiye’deki ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

737 serisiyle dünyanın 45 ülkesinde 145 havalimanına uçuyor, yılda 2.5 milyon yolcu taşıyoruz.

Corendon Airlines Grup olarak 2018’de filomuzda 17 uçak ile hizmet veriyor olacağız.

Yeni nesil 737 MAX 8 ile yolcularımıza daha iyi bir uçuş deneyimi ve konfor sunarken, operasyonel maliyetlerimizde de verimlilik sağlayacağız” dedi.