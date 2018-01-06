Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Corendon’un yeni uçağı mayısta geliyor

Corendon’un yeni uçağı mayısta geliyor

Hürriyet Haber
06.01.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

TURİSTİK havayolu şirketlerinden Corendon Airlines, filosuna Boeing 737 MAX 8’i katıyor.

Tek koridorlu uçak modellerine göre yüzde 40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla yüzde 8 daha verimli olduğunu ifade eden Corendon Havayolları Grubu Kurucusu ve CEO’su Yıldıray Karaer, “Uçak Türkiye’de ilk defa Corendon ile geliyor.

Çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çeken Boeing’in bu yeni serisi, Mayıs 2018’de Corendon filosundaki yerini alarak Türkiye’deki ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

737 serisiyle dünyanın 45 ülkesinde 145 havalimanına uçuyor, yılda 2.5 milyon yolcu taşıyoruz.

Corendon Airlines Grup olarak 2018’de filomuzda 17 uçak ile hizmet veriyor olacağız.

Yeni nesil 737 MAX 8 ile yolcularımıza daha iyi bir uçuş deneyimi ve konfor sunarken, operasyonel maliyetlerimizde de verimlilik sağlayacağız” dedi.

Etiketler: Boeing 737 MAX 8 , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri