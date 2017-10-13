Çorbadan tatlıya balkabağıyla yapabileceğiniz 6 farklı tarif

Sonbaharın ortalarından kışın son aylarına kadar pazarlarda ve marketlerde rahatça bulabileceğiniz kış meyvesi balkabağı ile birbirinden lezzetli tariflere imza atabilirsiniz.

Vitamin Dolu: Balkabağı Çorbası

Hem renginden hem de lezzetinden ötürü büyük küçük herkesin severek tüketeceği balkabağı çorbası; balkabağı, soğan, sarımsak ve maydanoz gibi bitkilerin püre haline gelip krema ile buluştuğu enfes bir lezzettir. Tavuk suyu ile yapıldığında lezzeti daha da artan tarif magnezyum, kalsiyum ve demir deposudur.

Sağlıklı ve Leziz: Balkabağı Mücveri

Alıştığımız ve yeşil kabaktan yapılan mücvere enfes bir alternatif olacak balkabağı mücveri, klasik mücver ile aynı malzemelerle hazırlanır. Çeşitli yeşillikler, un, yumurta, biraz peynir ve baharatlar ile harmanlanan rendelenmiş balkabakları arzuya göre fırında arzuya göre yağda kızartılarak pişirilebilir.

Kek Yumuşaklığında Kurabiye: Balkabaklı, Çikolatalı Kurabiye

Yumuşak ve hafif bir kurabiye tarifi arayanlar balkabaklı, çikolatalı kurabiye tarifini çok sevecektir. Balkabağına çok yakışan; zencefil, muskat ve tarçının yanı sıra damla çikolata parçacıklarının da yer aldığı tarif, kabağın püre haline getirilip kurabiye hamuruna katılmasıyla hazırlanır.

Yumuşacık, Mis Kokulu: Balkabaklı, Tarçınlı Kek

Limonlu, portakallı, havuçlu kekten sıkılanlar için en lezzetli seçenek balkabaklı tarçınlı kek olabilir. Arzuya göre ceviz, badem gibi kuru yemişler ile de zenginleştirebileceğiniz tarifin tadını en iyi sıcak ya da ılıkken, soğuk sütle tüketerek çıkarabilirsiniz.

En Popüler Tatlı: Kabak Tatlısı

Kabak tatlısı Türk mutfağının en çok pişirilen tatlılarından biridir. Şeker ve su ile pişirilip yumuşak, ağızda dağılan bir kıvama gelen kabak tatlısı genellikle iri dövülmüş ceviz ve tarçın ile servis edilir.

Leziz Bir Alternatif: Balkabağı Reçeli

Sadece su, şeker, balkabağı ve biraz limon suyu ile hazırlanan balkabağı reçeli, bal kabağı lezzetini sevenler için en başarılı tarifler arasında yer alıyor. Dilerseniz kahvaltılarda ekmeğin üzerinde, kreplerin arasında dilerseniz tatlı hamur işlerinin arasına harç olarak ilave edeceğiniz reçel ile enfes tatlar yakalayabilirsiniz.