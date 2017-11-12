Şaşkına çeviren diyalog!

Show TV ana haber bülteninde yer alan haberde, polis gelene kadar kaçmaması için vatandaşlar tarafından tutulan şüpheli ile kendisini yakalayan ev sahibi arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti. Ev sahibi, zanlının daha önce de bir bebek arabası ile mont çaldığını iddia ederken, hırsızlık şüphelisi ise suçlamayı, "Dur sen, ben avukatımı çağıracağım" şeklinde yanıtladı. Vatandaşların da tepki gösterdiği zanlı suçlamalara, "Tamam, kamera kaydını getir. Yargıtay onu istiyor zaten" sözleriyle karşılık verdi.

İşte o anlar...