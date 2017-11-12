Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şaşkına çeviren diyalog!

    Şaşkına çeviren diyalog!

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 15:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih'te bir evin penceresinde asılı olan çorapları çalarken yakalanan hırsızlık zanlısı, kendisini yakalayan ev sahibi tarafından darp edildi. Polis gelene kadar zanlı ile ev sahibi arasında kamera önünde yaşanan ilginç diyalog ise izleyenleri gülümsetti.

    Show TV ana haber bülteninde yer alan haberde, polis gelene kadar kaçmaması için vatandaşlar tarafından tutulan şüpheli ile kendisini yakalayan ev sahibi arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti. Ev sahibi, zanlının daha önce de bir bebek arabası ile mont çaldığını iddia ederken, hırsızlık şüphelisi ise suçlamayı, "Dur sen, ben avukatımı çağıracağım" şeklinde yanıtladı. Vatandaşların da tepki gösterdiği zanlı suçlamalara, "Tamam, kamera kaydını getir. Yargıtay onu istiyor zaten" sözleriyle karşılık verdi.

    İşte o anlar...

    Etiketler: istanbul
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri