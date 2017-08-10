Copyrobo, TechCrunch tarafından gelecek vadeden Blockchain projesi seçildi

Türk girişimi Copyrobo, blockchain kategorisinde TechCrunch’a yapılan yüzlerce başvuru arasından seçildi ve gelecek vadeden üç blockchain girişiminden biri olarak San Francisco’ya davet edildi.

TechCrunch’ın teknolojinin kalbi San Francisco’da organize ettiği etkinliklerde Dropbox, Zenefits, Cloudflare gibi şirketler milyonlarca dolarlık yatırım aldılar. Dünyanın önemli yatırımcı ve girişimcilerinin takip ettiği dev etkinlikte Türkiye’nin ilk uluslararası blockchain projesiyle yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Copyrobo CEO’su Hasan Kurtuluş, “TechCrunch’ın organizasyonları dünyanın en önemli yatırımcıları tarafından yakınen takip ediliyor. Copyrobo olarak geliştirdiğimiz teknolojiyi, kullanım alanlarını ve sağlayacağı faydaları, aralarında Etherium kurucusu Vitalik Buterin, Google güvenlik kurucularından Heather Adkins, MBA yıldızı Kevin Durant, Propel CEO’su Jimmy Chen, Y Combinator Başkanı Sam Altman, Trinity Yatırım Ortağı Anjula Acharia Bath, Zhen Fund CEO’su Anna Fung, Google Ürün Geliştirme Direktörü Aparna Chennapragada, Google Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı John Giannandrea gibi önemli isimlerin bulunduğu jüriye sunacağız” açıklamasında bulundu.

Copyrobo, hem teknolojinin getirdiği yeniliklere, hem de ülkelerin uygulamaya koyduğu son yasa ve yönetmeliklere göre, bugün veya yıllar sonrasında dahi kullanılabilecek yasal delillerin üretilebileceği, doğrulanabileceği ve yönetilebileceği, güvenli ve stabil bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Dünyanın birçok ülkesi tarafından tanınan Blockchain teknolojisi; birey, kurum ve ülkelerin gerçekleştirdikleri işlemlerde güven otoritesi olabilmesi nedeniyle, global delil tanımlamasına uyuyor. Dünyada bir ilk olarak, hem Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerin sertifika sağlayıcılarına, hem de Blockchain (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) teknolojisine dayanan delillerin elde edilebileceği tek platform Copyrobo tarafından sağlanıyor. “Ülkelerin yetkilendirdiği sertifika otoritelerini ve Blockchain teknolojisini tek bir platformdan, iOS, Android, Web ve Chrome uygulamaları üzerinden kullandırabilen ilk ve tek şirket olmamız sayesinde TechCrunch’a davet edildik” diyen Kurtuluş, Copyrobo ile birlikte gelecek vadeden blockchain teknolojisi seçilen diğer iki girişimin Lightyear ve Uquid olduğunun bilgisini verdi.