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    Çöpten topladıkları 4 bin 20 kitap ile kütüphane kurdular

    İHA
    22.12.2017 - 10:30 | Son Güncelleme:

    Başkent'te temizlik işçileri, çöpten topladıkları 4 bin 20 kitap ile kütüphane kurdu.

    Geçtiğimiz günlerde çöpten çıkardıkları materyallerle konser vererek gündeme gelen ve o günden sonra “Grup Teneke” diye anılan çöp toplayan işçiler, çöpten topladıkları 4 bin 20 kitap ile eşsiz bir kütüphane kurdular. Kütüphane, Çankaya Belediyesine bağlı Norm Atlaş şantiye alanında faaliyete geçti. İşçiler ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

    Şantiye yöneticisi Emir Ali Urtekin, “Biz Çankaya Belediyesi'nin çöplerini topluyoruz. Çöpleri topladığımız noktalarda poşetlerin içerisinde kitapların olduğunu fark ettik. Bu kitapları işçi çocuklarımıza nasıl ulaştırabiliriz dedik. Daha sonra bunları toplamaya başladık, kitaplar çoğalmaya başlayınca şantiye alanımızda buranın bir kütüphane alanı olabileceğini düşündük” dedi.

    Çöpten topladıkları 4 bin 20 kitap ile kütüphane kurdular“4 binin üzerinde yaklaşık 17 kategoride kitap var”

    Urtekin, “Burayı kütüphaneye çevirdik. Topladığımız kitaplara bir hayat verdik. 4 binin üzerinde yaklaşık 17 kategoride kitap var burada. Bir engelli arkadaşımız burada görevli. İşlemleri yapıyor, kitapların yırtıklarını falan tamir ediyor, daha sonra raflara yerleştiriyor” ifadelerini kullandı.

    Şantiye yönetici Emir Ali Urtekin, sosyal medya ve yerel basın sayesinde kütüphaneye çok fazla bağış yapılmaya başlandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
    “Biz bağışları gidip evlerden teslim alıyoruz. Şehir dışından da göndermeye başladılar. Kargo ücretlerini bazen bizler, bazen de kendileri karşılıyorlar. Kitapları çöpe atmadan önce bize haber verirlerse biz kendi araçlarımızla gidip evlerinden teslim alırız.”

    Urtekin, vatandaşın beğeneceği başka yeni projelerini de yakın zamanda faaliyete koyacaklarını söyledi.
    Şantiye alanında engelli kadrosunda çalışan Veysel Çakı ise uzun süredir burada çalıştığını belirtti. Çakı, çay saatlerinde kütüphaneye gelip kitap okuduğunu ve bu alanı çok sevdiğini belirtti.

    Çöpten topladıkları 4 bin 20 kitap ile kütüphane kurdular“Paylaşmak dünyadaki en güzel şeydir”

    Engelli kadrosunda yer alan kütüphane sorumlusu Eray Yılmaz ise, “Ben buraya ilk başladığım zamanlarda 200 kitap falan vardı burada. Daha sonra her akşam iş bitiminden sonra çöpten çıkan koli koli kitaplar buraya getiriliyordu. Ben burada temizliğini falan yaptıktan sonra kategorilerine ayırıp raflara kaldırıyorum. Bugün 4 bin 20 adet kitabımız var. Bu kitapları yaklaşık 7 ayda topladık. İnsanların artık kullanmayacağı kitaplar varsa onlardan ricamız buraya göndersinler. Çünkü paylaşmak bu dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesidir” şeklinde konuştu.

    Çöpten topladıkları 4 bin 20 kitap ile kütüphane kurdular

    Etiketler: temizlik işçisi , Ankara
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