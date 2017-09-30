Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>'Çöpten bebek sesi geliyor' ihbarı polisi alarma geçirdi

    'Çöpten bebek sesi geliyor' ihbarı polisi alarma geçirdi

    Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
    30.09.2017 - 06:42 | Son Güncelleme:

    KONYA’da '155 Polis' ihbar hattına gelen 'çöp konteynerinde bebek ağlama sesi geliyor' ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir ize rastlanmadı.

    Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi'nde meydana geldi. '155 Polis' ihbar hattına cadde üzerinde bulunan çöp konteynırlarından bebek ağlama sesi geldiği ihbarı üzerine polis ve belediye temizlik ekipleri harekete geçti.

    Dolu olan çöp konteynerleri, belediye ekipleri tarafından titizlikle boşaltıldı. Yapılan incelemede, herhangi bir ize rastlanmadı.

    Polis, olay yerine geldiklerinde kedilerin ses çıkardığını ve muhtemelen çıkan sesin de bebek sesine benzetilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

    Etiketler: Konya , ihbar , polis
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri