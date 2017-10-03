Çöpten bebek cesedi çıktı! Anne serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bebeğin annesi Ç.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bebeğin ölü doğduğu ve Ç.B'nin ne yapacağını bilemediği için cesedi çöp konteynerine attığı öğrenildi.



Merkez Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Gülistan Sokağı'ndaki çöp konteynerinde 30 Eylül'de bulunan bebeğin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Bebeğin annesi Ç.B. gözaltına alınmıştı.