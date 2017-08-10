Çöpte 49 bin TL bulup bunu yaptı

Bünyan ilçesinde evinde temizlik yapan Ş.T. adlı yaşlı kadın, dalgınlıkla içinde 48 bin 900 lira bulunan poşeti çöp konteynerine attı. Birg ün sonra para dolu poşeti çöpe attığını fark eden Ş.T. karakola giderek durumu bildirdi.
Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Akın Ayerdem çöp toplama alanında para dolu poşeti buldu ve güvenlik birimlerine bildirdi. Akın Ayerdem parayı sahibi Ş.T.'ye teslim etti.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, temizlik işlerinde çalışan personelini tebrik ederek ödüllendirdi.
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