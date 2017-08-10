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    Çöpte 49 bin TL bulup bunu yaptı

    Yasin DALKILIÇ (DHA)
    10 Ağustos 2017 - 17:53Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 18:32

    Kayseri’nin Bünyan İlçesi'nde temizlik işlerinde çalışan Akın Ayerdem, çöpte poşet içinde bulunduğu 48 bin 900 lirayı sahibine verdi. Temizlik işçisi Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi.

    Bünyan ilçesinde evinde temizlik yapan Ş.T. adlı yaşlı kadın, dalgınlıkla içinde 48 bin 900 lira bulunan poşeti çöp konteynerine attı. Birg ün sonra para dolu poşeti çöpe attığını fark eden Ş.T. karakola giderek durumu bildirdi.

    Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Akın Ayerdem çöp toplama alanında para dolu poşeti buldu ve güvenlik birimlerine bildirdi. Akın Ayerdem parayı sahibi Ş.T.'ye teslim etti.

    Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, temizlik işlerinde çalışan personelini tebrik ederek ödüllendirdi.

    Çöpte 49 bin TL bulup bunu yaptı

     

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    Etiketler: çöp , Para , para buldu
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