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    COP23-Bonn İklim Değişikliği Konferansı başladı

    Deniz KILINÇ, DHA
    06.11.2017 - 14:16 | Son Güncelleme:

    İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında 1995’den beri her yıl düzenlenen Taraflar Konferansının (Conference of Parties - COP) 23’üncüsü (COP23) Almanya’nın Bonn kentinde başladı.

    YAKLAŞIK 200 ülkeden çeşitli temsilcilerin katıldığı ve Fiji Başbakanı Frank Bainimarama’nın başkanlık yapacağı konferans iki hafta sürecek. Bonn’da düzenlenen konferansa Almanya başbakanı Angela Merkel ve Fransa Başkanı Emmanuel Macron’un da katılması bekleniyor. Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı’nın ana maddeleri, Paris iklim anlaşması kurallarının tartışılması ve küresel ısınma değerleri olacak.
    Küresel düzeyde katılımla 1992 yılında düzenlenen ‘Dünya Zirvesi’nde, iklim değişikliğinin dünya çapında bir tehdit olduğunu ve dünya çapında bir eylem gerektirdiğini benimseyen katılımcı devletler tarafından kabul edilen uluslararası çevresel anlaşma UNFCCC’nin amacı, “Atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu, iklim sisteminine tehlikeli boyuttaki insani müdahaleyi engelleyecek düzeyde sabit tutmak” olarak belirlendi.
    Anlaşmanın tarafları, 1995’den bu yana her yıl, Taraflar Konferansında (COP) iklim değişikliğiyle başa çıkma konusundaki ilerlemeyi değerlendirmek üzere buluşuyor. Toplantılar her yıl COP’lar arasında düzenleniyor ve UNFCCC her zaman Bonn’da gündemi ilerletmek üzere toplanıyor.
    Paris Anlaşmasının kabul edildiği 2015 Taraflar Konferansı (COP21), ‘Karar COP’u’ olarak, Paris Anlaşmasının onaylanmasından hemen sonra Marakeş’te düzenlenen COP22 de ‘Eylem COP’u’ olarak anılıyor.

    Etiketler: iklim konferansı
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