Çöp dökmeyi kabul etmediği için vahşice öldürüldü

Olay, geçen 17 Ekim tarihinde merkez Selçuklu İlçesi Aydınevler Mahallesi’nde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Kafede 2 yıldır garsonluk yapan Furkan Navir, bıçaklanarak ve dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili, bulaşıkçı kadının oğlu Hasan T. ile eşi Mahmut T. gözaltına alındı. Hasan T., adliye sevk edilirken gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusu üzerine "Anneme küfürlü tacizde bulundu. Onun için öldürdüm" dedi. Hasan T. ile babası Mahmut T., çıkarıldıkları mahkemece ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

ÇÖP DÖKMEME TARTIŞMASI

Furkan Navir’in öldürülmesinin, bulaşıkçı Yaşar T. arasında çöp dökme konusunda tartışma çıktığı ortaya çıktı. Yaşar T. ifadesinde Furkan Navir ile olaydan birkaç gün önce çöp dökme konusunda tartıştıklarını söyledi. Yaşar T. ifadesinde, şöyle dedi:

"Furkan’a ’Şu çöpleri dökebilir misin?’ dedim. Oda bana Ben sana nargileleri döktürüyor muyum? Kendi işini kendin yap’ dedi. Orada tartışmamız oldu. Çöpü döküp geldim. Her akşam iş çıkışı, aynı işyerinde çalışan N.S.Ö. ile birlikte eve gidiyordum. Çöpü döküp geldikten sonra Furkan, N.S.Ö.’ye ’Bırak artık kendisi gitsin’ dedi. Ben de eve tek gidip gelmeye başladım. Bazen oğlum beni almaya geliyordu. Bu tartışmamızı eşime anlattım. Sonra oğlum haberdar oldu. Oğlum, bir gün N.S.Ö. ile ayrı yürüdüğümüzü gördü. ’Aranızda ne var?’ dedi. ’Konuşmuyoruz’ dedim, Furkan ile olan tartışmamızı anlattım. O da N.S.Ö.’den Furkan’ın numarasını istedi. Onu arayarak ’Kafenin önünde buluşalım’ dedi. Sonra da eşim Mahmut ile birlikte evden çıktılar."

Aynı işyerinde 2 yıldır garsonluk ve zaman zamanda kasiyerlik yapan N.S.Ö., tanık olarak verdiği ifadesinde bulaşıkçı Yaşar T.’nin oğlu Hasan T.’nin, Furkan Navir’in cep telefonu numarasını kendisinden zorla aldığını ileri sürdü. N.S.Ö., ifadesinde, ”Hasan T., benden Furkan’ın numarasını istedi. Beni tehdit ederek zorla telefonu elimden aldı. Kendi telefonuna Furkan’ın numarasını ekledi ve aradı. Yaşar abla ve Furkan arasında 2 gün önce çöp yüzünden tartışma çıkmıştı. Yaşar T. , bu olayı evde oğluna ve eşine anlatmış. Olayın bu nedenle meydana geldiğini düşünüyorum" dedi.

Annesi Yaşar T.’nin, Furkan Navir tarafından rahatsız edildiğini iddia eden Hasan T. ise ifadesinde, "Furkan'ı aradım. Kafenin önünde buluşmak için sözleştik. Ben mutfağa giderek aldığım bıçağı cebime koydum. Babam sinirli halimi görünce benimle gelmek istedi. Babamla birlikte arabaya binip kafenin yanına gittik. Araçtan iner inmez Furkan’ın yanında iki arkadaşı babamı kollarından tuttu. Ben de onu görünce cebimden çıkardığım bıçağı rastgele salladım. Babam da araçtaki boruyla vurmaya başladı. Herkes kaçışmaya başladı. Bir sokağa doğru kaçtım ve bıçağı boş arsaya attım. Furkan’ın öldüğünü kafenin sahibinin, annemi aramasıyla öğrendim" diye konuştu.