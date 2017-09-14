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    Contemporary İstanbul 2017 nerede? Sergi ne zamana kadar devam edecek?

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 15:48 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 15:48

    12'incisi düzenlenen Contemporary İstanbul, bu yıl bir yenilik yaparak sanatı sokağa taşıdı. Peki Contemporary İstanbul nerede, sergi ne zamana kadar sürecek? İşte sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Contemporary İstanbul hakkında merak edilenler!

    Maçka Sanatçılar Parkı'nda Contemporary İstanbul kapsamında gerçekleştirilen Beşinci Element Sergisi, sanatseverlerin katılımıyla açıldı. 42’si yabancı toplam 73 galeri, bin 500 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

    Contemporary İstanbul Ön İzleme adıyla gerçekleşen VIP açılışına, aralarında iş adamı Ali Koç, sanatçı Engin Altan Düzyatan, Cem Yılmaz, Koleksiyoner Berrak Nezih Barut, Elif Dürüst, Leyla Alaton, Murat Özyeğin, karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

    Serginin küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, dört elemente ek olarak beşinci elementin "heykel" olduğunu düşündüğünü söyledi. Serginin zor şartlarda uzun emekler verilerek oluşturulduğunu belirten Kahraman, heykel sanatında önemli bir yere sahip olan eserlerin İstanbullu sanatseverlere armağan olduğunu kaydetti. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de Contemporary İstanbul'un 12 yaşında olduğunu hatırlatarak, 73 galeri açıldığını, bunun 42'sinin yurtdışından geldiğini söyledi.
    Contemporary İstanbul 19 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

     

    Etiketler: Contemporary İstanbul , Contemporary İstanbul 2017 , Contemporary İstanbul nerede
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