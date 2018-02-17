ÇOMÜ, kampüs içinde teleferik sistemi kullanacak

Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altın, beraberindeki inceleme heyetiyle Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'i ziyaret etti. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit de katıldı. Konuyla ilgili fikir alışverişinin yapıldığı toplantının ardından heyet, kampüs içinde teleferik hattını, üniversitenin ve teleferik projesinin teknik detaylarını inceledikten sonra konuyu değerlendirmek için Prof. Dr. Acer’i makamında ziyaret etti.

Teleferik projesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) son dönem projelendirdiği iki vizyon projesinden biri olma özelliği taşıyor. Yeşil Kampüs projesiyle elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını rüzgar santralinden karşılayan olan ÇOMÜ, teleferik projesiyle de Türkiye'de kampüs içi ulaşımda teleferik sistemini kullanacak.