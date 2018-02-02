Commodore 64 Mini satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri

Eski klasik oyunları yeniden oynamanın hep farklı bir cazibesi olmuştur. Çoğu oyuncu çocukluğunda oynadıkları bu oyunları dönem dönem yeniden oynayıp nostalji yapmak ister, onlar için bu eski oyunların grafiklerinin ne kadar geri kalmış olduğu hiç önemli değildir. Çünkü bu oyunları yeniden oynamak o zamanki heyecanlarını ve yoğun nostalji hislerini harekete geçirir. Bu yüzden klasik oyunlar hiçbir zaman tamamen hayatımızdan çıkmazlar.

Ama teknolojinin gelişmesiyle eski oyunları orijinal hallerinde oynamak giderek zorlaşır. Eski konsollarımızı saklasak da, çoğu TV'de eski konsolları bağlamak için gerekli AV girişleri bulunmayabilir. Bunun yanında, çoğumuz eski oyunları saklasak da eski konsollarımız kısmen veya tamamen bozulmuş olabiliyor.

Bu sorunların en büyük çözümü uzun yıllar boyunca emülatörler oldu. Emülatörler sayesinde eski oyunları PC'lerimizde, hatta cep telefonlarımızda oynayabildik. Yalnız emülatörlerin bir eksiği, bir konsola sahip olmanın verdiği o hissi yaşatamamalarıydı. Bir PC'de bir emülatör ortamında çalışan konsol oyununda sanki bir şeyler eksikti.





Son yıllarda konsol üreticileri buna bir çare getirmeye başladı. Tabii böyle bir şeye olan piyasa talebinden de fayda etmek istediler. Nintendo gibi firmalar, eski konsolların minyatür sürümlerini çıkarmaya başladılar.

Son olaraksa Retro Games, geçen sene Commodore 64'ün mini sürümünü tanıtmıştı ve şimdi sonunda resmi çıkış tarihini de açıkladı.

C64 Mini, ilk çıkışını 29 Mart'ta yapacak. Eğer cihaza yabancıysanız, Commodore 64, otuz yıldan daha önce piyasaya çıkmış bir konsol. İşin güzel yanı ise, cihazın minyatür yeniden-yapımı tıpkı orijinal cihaz gibi bir bilgisayar olarak da kullanılabilecek. C64 Mini, klavye için USB portları barındıracak çünkü konsolun üzerindeki klavye görüntü için. Cihazın bilgisayar yönüyle ilgilenmeyenler, dahili gelen 64 oyunuyla bol bol nostalji yapıp eğlenebilecekler.

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