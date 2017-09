Commodore 64 mini geliyor, konsol küçülüyor!

Retro Games, 'dünyanın en çok satan ev bilgisayarlarından biri' olma unvanına sahip Commodore 64'ün yeni, lisanslı minyatür sürümünü, C64 Mini'yi duyurdu.

Sistem birkaç oyunla yüklü olarak gelecek ve standart joystick'i içerecek. Ancak eğlence burada bitmiyor. Sistem, BASIC komutlarını tam olarak desteklemeye devam edecek ve kullanıcıların kendi programlarını yazmalarına olanak tanıyacak. Tabi dilin nasıl çalıştığını hatırlayanlar için.

C64 Mini, TV ekranına HDMI üzerinden bağlanacak. Maksimum nostalji yaşamak isteyenler, CRT tarama çizgilerini ekrana ekleyebilecekler.





Sisteme dahil edilecek oyunların tam listesi şöyle:

AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger, Battle Valley

Bounder, California Games

Chip's Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway: Trailblazer II

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II: The Revenge

Cybernoid: The Fighting Machine

Deflektor

Everyone's A Wally

Firelord

Gribbly's Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter's Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

Insects In Space

Mega-Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Slayer

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Stormlord

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc Of Yesod

Thing Bounces Back

Thing on a Spring

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

69,99 dolara satılacak olan sistem, mini konsol, bir joystick, bir HDMI kablosu ve oyun kılavuzlarını içerecek. Çıkış tarihi ise 2018'in başında duyurulacak.



