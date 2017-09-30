Commodore 64 mini geliyor, konsol küçülüyor!

Retro Games, 'dünyanın en çok satan ev bilgisayarlarından biri' olma unvanına sahip Commodore 64'ün yeni, lisanslı minyatür sürümünü, C64 Mini'yi duyurdu.
Sistem birkaç oyunla yüklü olarak gelecek ve standart joystick'i içerecek. Ancak eğlence burada bitmiyor. Sistem, BASIC komutlarını tam olarak desteklemeye devam edecek ve kullanıcıların kendi programlarını yazmalarına olanak tanıyacak. Tabi dilin nasıl çalıştığını hatırlayanlar için.
C64 Mini, TV ekranına HDMI üzerinden bağlanacak. Maksimum nostalji yaşamak isteyenler, CRT tarama çizgilerini ekrana ekleyebilecekler.
Sisteme dahil edilecek oyunların tam listesi şöyle:
AlleyKat
Anarchy
Armalyte: Competition Edition
Avenger, Battle Valley
Bounder, California Games
Chip's Challenge
Confuzion
Cosmic Causeway: Trailblazer II
Creatures
Cyberdyne Warrior
Cybernoid II: The Revenge
Cybernoid: The Fighting Machine
Deflektor
Everyone's A Wally
Firelord
Gribbly's Day Out
Hawkeye
Heartland
Herobotix
Highway Encounter
Hunter's Moon
Hysteria
Impossible Mission
Impossible Mission II
Insects In Space
Mega-Apocalypse
Mission A.D
Monty Mole
Monty on the Run
Nebulus
Netherworld
Nobby the Aardvark
Nodes Of Yesod
Paradroid
Pitstop II
Rana Rama
Robin Of The Wood
Rubicon
Skate Crazy
Skool Daze
Slayer
Snare
Speedball
Speedball II: Brutal Deluxe
Spindizzy
Star Paws
Steel
Stormlord
Street Sports Baseball
Summer Games II
Super Cycle
Temple of Apshai Trilogy
The Arc Of Yesod
Thing Bounces Back
Thing on a Spring
Trailblazer
Uchi Mata
Uridium
Who Dares Wins II
Winter Games
World Games
Zynaps
69,99 dolara satılacak olan sistem, mini konsol, bir joystick, bir HDMI kablosu ve oyun kılavuzlarını içerecek. Çıkış tarihi ise 2018'in başında duyurulacak.
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