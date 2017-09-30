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    Hürriyet >Teknoloji>Commodore 64 mini geliyor, konsol küçülüyor!

    Commodore 64 mini geliyor, konsol küçülüyor!

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 05:53 | Son Güncelleme:

    Commodore 64'ün mini sürümü, bu oyunlarla birlikte yakında satışa sunulacak!

    Retro Games, 'dünyanın en çok satan ev bilgisayarlarından biri' olma unvanına sahip Commodore 64'ün yeni, lisanslı minyatür sürümünü, C64 Mini'yi duyurdu.

    Sistem birkaç oyunla yüklü olarak gelecek ve standart joystick'i içerecek. Ancak eğlence burada bitmiyor. Sistem, BASIC komutlarını tam olarak desteklemeye devam edecek ve kullanıcıların kendi programlarını yazmalarına olanak tanıyacak. Tabi dilin nasıl çalıştığını hatırlayanlar için.

    C64 Mini, TV ekranına HDMI üzerinden bağlanacak. Maksimum nostalji yaşamak isteyenler, CRT tarama çizgilerini ekrana ekleyebilecekler.

    Commodore 64 mini geliyor, konsol küçülüyor

    Sisteme dahil edilecek oyunların tam listesi şöyle:

    AlleyKat
    Anarchy
    Armalyte: Competition Edition
    Avenger, Battle Valley
    Bounder, California Games
    Chip's Challenge
    Confuzion
    Cosmic Causeway: Trailblazer II
    Creatures
    Cyberdyne Warrior
    Cybernoid II: The Revenge
    Cybernoid: The Fighting Machine
    Deflektor
    Everyone's A Wally
    Firelord
    Gribbly's Day Out
    Hawkeye
    Heartland
    Herobotix
    Highway Encounter
    Hunter's Moon
    Hysteria
    Impossible Mission
    Impossible Mission II
    Insects In Space
    Mega-Apocalypse
    Mission A.D
    Monty Mole
    Monty on the Run
    Nebulus
    Netherworld
    Nobby the Aardvark
    Nodes Of Yesod
    Paradroid
    Pitstop II
    Rana Rama
    Robin Of The Wood
    Rubicon
    Skate Crazy
    Skool Daze
    Slayer
    Snare
    Speedball
    Speedball II: Brutal Deluxe
    Spindizzy
    Star Paws
    Steel
    Stormlord
    Street Sports Baseball
    Summer Games II
    Super Cycle
    Temple of Apshai Trilogy
    The Arc Of Yesod
    Thing Bounces Back
    Thing on a Spring
    Trailblazer
    Uchi Mata
    Uridium
    Who Dares Wins II
    Winter Games
    World Games
    Zynaps

    69,99 dolara satılacak olan sistem, mini konsol, bir joystick, bir HDMI kablosu ve oyun kılavuzlarını içerecek. Çıkış tarihi ise 2018'in başında duyurulacak.

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    Etiketler: Commodore 64 , oyun , oyun konsolu , Commodore 64 mini
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