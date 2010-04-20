Ligin kader kısmet maçı başladığında erken gelen golle öne geçen Fenerbahçe ezeli rakibini 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında bende varım dedi.

Maçı seyrederken gülmekten kendimi alamadım..

Hangisi daha komik. Cem Yılmaz ‘ mı yoksa maçın hakemi Hüseyin Göcek’ mi?

Akıl almaz bir yönetim sergiledi. Çalmadığı düdükleri, gösteremediği ve yanlış gösterdiği kartları ile bu ülkenin, benim cennet ülkemin futbol otoritesini ayaklar altına almayı başarmışdı. Böyle hakemlik olmaz olsun. Böyle şampiyonluk da olmaz..

Fenerbahçe yönetimi bu hakem için ne düşünüyordur bilemem, ama Beşiktaş cephesinde hakem için bir kişinin bile iyi bir şey söylemediği ortadadır.

Genelde yenilgi alan takım hakeme saldırır. Doğru mu? Yanlış! Fakat bu hakem Süper Lig maçı yönetiyorsa, T.F.F. M.H.K.'yi, M.H.K.'de hakemini sorgulayacak...

Yaptığı hatalar sonrası bu hakeme amatör kümede bile maç vermeyeceksin..

Maalesef bir kez daha sınıfta kalınmıştır!

Ve en acilinden TFF bugün akongre yapmalıdır..

Hakem ve TFF hakkında daha fazla yazmak istemiyorum. Olup bitenleri tüm Türkiye izledi. Türk halkı ne olduğunu çok iyi bilmektedir.

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Akıl almaz bir durumda Mustafa Denizli’ yaptıklarıdır. Sınıfta kaldın hocam.

Mutlaka galip gelmen gereken bir maçta dokuz tane defans özelliği fazla olan bir takımla sahaya çıkmak hangi mantığa sığar anlamış değilim. Rakibini kendi yarı alanında karşılayıp kontra atakla mı sonuca gidecektin? Hadi diyelim öyle. Peki hangi adamın hızlı, hangi adamın adam eksiltebiliyor, hangi adamın pasör?



Yıldırım Demirören’ nin de artık şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekiyor.

Mustafa Denizli ile yola devam kararı ne kadar doğru?

Elinde olan kadroda kimler kalacak, kimler gidecek halen belli değil..

Yusuf, Toraman,Rüştü ve Üzülmez ile sözleşme yenilendi. Bunlardan hangisi veya hangileri takıma katkı yapıyor tartışılır.

Yabancı kontenjanı dolu. Tabata hep sorun olarak mı takıma katkı yapacak? Nihat bu paraları Beşiktaş’ tan başka hangi takımdan kazanabilir?

Stefano Marrone’nin görevini son verilirken hiç düşünen olmadı mı? Veya karşı çıkan birileri çıkmadı mı? Marrone gönderildikten sonra yaşanan sakatlıklarda acaba sorumlu kim ve/veya kimlerdir?

Genç oyuncuların durumu da ortada. Sezon başında alınan Onur’u hiç izleme şansımız olmadı. Rıdvan ve İsmail bir varlar bir yoklar. Batuhan bu takımın golcüsü olamaz mıydı?

Bu takımın en büyük özelliği taraftarı. Yönetim bu takıma ve taraftarına yeterince sahip olabiliyor mu ?

Koca bir sezon derbi maçı ile bitti. Avrupa da başarı yok, kupada elendin ve Şampiyonluk gitti..

Sonuç olarak ne oldu?



Başkan, Aziz Yıldırım’ ın yaptığını yapamadı. Bence en güzelini de yaptı! Bu büyük camiaya böylesi yakışır..